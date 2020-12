PRF apreende 9 Kg de cocaína em Terenos

Divulgação/PRF Caso aconteceu nesta quinta-feira

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 9 Kg de cocaína que estavam escondidos dentro do tanque de combustíveis de um veículo, e prendeu duas pessoas, nesta quinta-feira (17), em Terenos.

A equipe de policiais rodoviários federais abordou o veículo Hyundai HB20, de placas de São José dos Campos (SP), ocupado por um casal. Segundo a PRF, o nervosismo do condutor e da passageira e as contradições das respostas dos dois gerou desconfiança nos policiais, que resolveram realizar uma vistoria minuciosa no veículo.

Foram localizados, dentro de garrafas pet no interior do tanque de combustíveis, 9 Kg de cocaína. Questionado, o condutor disse que foi contratado para buscar a droga em Corumbá (MS), deixando o veículo em uma oficina mecânica para ser carregado com a droga, devendo levar até São Paulo (MS), por sete mil reais. Casal foi encaminhado para a Polícia Civil de Terenos, juntamente com o veículo e a droga.