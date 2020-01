PRF apreende 616 Kg de maconha

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Maconha foi carregada em Ponta Porã

Nesta quarta-feira (08) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 616 Kg de maconha e prendeu três pessoas envolvidas no transporte. Caso aconteceu nesta quarta-feira (08), durante fiscalização no km 416 da BR-060, em Sidrolândia.

As equipes realizavam a fiscalização quando abordaram um Fiat/Palio, placas de Jandira (SP). O motorista, de 26 anos, mostrou-se nervoso durante a entrevista. Em vistoria ao automóvel, os policiais encontraram uma rádio de comunicação escondido, levantando as suspeitas que o condutor estivesse fazendo o serviço de batedor para outro veículo.

Enquanto isso, outra equipe realizava deslocamento no perímetro urbano de Sidrolândia, quando receberam denúncias de um Toyota/Corolla com placas de Belo Horizonte em atitude suspeita. Os policiais localizaram o veículo estacionado em um estabelecimento local e ao se aproximarem do Corolla puderam sentir um forte odor de maconha. Foram identificados o motorista, um jovem de 18 anos e uma passageira, de 19. Ambos foram encaminhados até a Unidade Operacional onde o primeiro veículo abordado aguardava.

Na UOP, a mulher confessou ter carregado a droga em Ponta Porã (MS). O motorista de 18 anos disse que entregaria o entorpecente em Três Lagoas (MS) e que ambos iriam receber R$ 10 mil reais pelo serviço. Eles declararam também que o Fiat/Palio realizava o serviço de batedor para o ilícito. Os presos, os veículos e a droga foram encaminhados para a Polícia Judiciária local.