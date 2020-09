PRF apreende 526 Kg de maconha

Tamanho do texto

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 526 Kg de maconha, na noite desta terça-feira (29), em Camapuã. O envolvido relatou ter pego o ilícito em Campo Grande e receberia R$ 4 mil para transportar a substância até Chapadão do Sul.

Policiais fiscalizavam no km 194 da BR-060, quando deram ordem de parada a um Fiat/Uno com placas de Cassilândia (MS), e uma VW/Saveiro, placas de Mundo Novo (MS). Conforme a PRF, os dois motoristas desobedeceram a ordem de parada e iniciaram fuga.

Durante o acompanhamento tático, o condutor da Saveiro perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou o veículo. O homem, de 44 anos, transportava no veículo 393 Kg de maconha. No km 196, a equipe encontrou abandonado às margens da rodovia, o Uno que fugiu da abordagem. Ele estava carregado com 133 Kg de maconha. Buscas foram realizadas na região porém nenhum suspeito foi localizado.

O preso, junto com os veículos e a droga, foi encaminhado para a Polícia Civil em Camapuã.