Policial aposentado é encontrado morto

O corpo do policial militar aposentado Valdecir Ferreira, de 59 anos, foi encontrado em cima da cama em sua residência no conjunto Azaléia, em Campo Grande, no último domingo (07).

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado e apresentava várias perfurações, principalmente nas costas. A polícia foi acionada pela filha da vítima, que teria recebido uma ligação informando que o celular do seu pai foi encontrado no Bairro Bom Jardim e se ela poderia ir buscar. Após acionar a polícia ela foi até a casa. O local estava revirado e o corpo da vítima sobre a cama. Caso foi registrado na delegacia do município.