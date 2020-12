Policiais civis prendem suspeitos de receptação

Divulgação/PCMS Caso aconteceu nesta quarta-feira na Capital

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf) nesta quarta-feira (16), obtiveram informações de que indivíduos estariam receptando aparelhos celulares de origem criminosa em imóvel localizado no Bairro Pioneiros, em Campo Grande. Um jovem, de 19 anos e outro, de 24, foram presos em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

As investigações indicavam que o criminoso contaria com sofisticados equipamentos que instrumentalizam a descodificação de senhas de bloqueios de aparelhos de última geração dentre eles Iphone e Xiaomi, conforme a Polícia Civil. O imóvel passou a ser monitorado, tendo sido observado fluxo anormal de pessoas no local, condição indicativa do exercício de atividade comercial. Em seguida, os agentes decidiram fazer a incursão no imóvel.

Durante a vistoria na residência foram encontrados computadores utilizados nos desbloqueios dos telefones, máquina de processar pagamentos por cartão, vários elementos indicativos de atividade comercial, além de dezenas de aparelhos celulares (sem origem comprovada), incluindo dispositivo de origem criminosa, produto de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.