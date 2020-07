Polícia recupera televisão em Campo Grande

A Polícia Civil de Campo Grande conseguiu recuperar um televisor LED de 40 polegadas e prender um homem, de 35 anos, que estava de posse dele por Receptação Culposa. Caso aconteceu na manhã de segunda-feira (20), por meio de uma equipe do Setor de Investigações Gerais da 5ª Delegacia da Capital.

Os investigadores tomou ciência crime de estelionato que foi aplicado através do golpe do “depósito falso” e iniciou a investigação localizando o veículo que transportou o televisor e seu motorista. De acordo com a Polícia Civil, com as informações colhidas com o motorista que fez o frete sem saber do golpe, a equipe policial seguiu os passos do televisor até chegar ao seu destino final, que era uma segunda pessoa que já havia comprado o produto do golpista pagando por ela uma quantia de R$ 800.

O televisor e o comprador foram conduzidos para a delegacia’ onde foram apresentados a Autoridade Policial para as providências cabíveis. O comprador foi autuado por Receptação Culposa e o televisor foi devolvido a vítima.