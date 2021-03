Polícia esclarece homicídio e prende em flagrante dois suspeito

Divulgação/PCMS Crime aconteceu na última terça-feira

Na última terça-feira (16), a 1ª Delegacia da Polícia Civil de Jardim prendeu em flagrante dois suspeitos de praticar homicídio de um homem, de 28 anos, no bairro Vila Angélica, em Jardim. O indivíduo foi morto com diversos golpes de faca, sendo que os primeiros foram nas costas da vítima.



Os policiais se deslocaram ao local, acompanharam a perícia e deram início as diligências que perduraram por todo o dia do crime. Segundo a Polícia Civil, durante entrevistas com testemunhas, foi possível identificar dois suspeitos por seus apelidos e conhecer a dinâmica dos fatos.



Setor de Investigações Gerais (SIG) identificou o primeiro suspeito e prenderam em flagrante por homicídio. Logo em seguida, o segundo homem também foi preso. Ambos foram conduzido à Delegacia de Polícia.



No final do dia, a Polícia Civil localizou um terceiro indivíduo. Os três foram autuados por homicídio qualificado pela traição, permanecendo custodiados na delegacia. A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos três envolvidos já que todos se evadiram do local e a liberdade deles coloca em risco a aplicação da lei penal.