Polícia Civil de Miranda esclarece cinco furto

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Militar ..

A Delegacia de Polícia de Miranda esclareceu cinco furto, no último sábado (27). Os cinco estabelecimentos comerciais do Centro do município teriam sido arrombados. Imediatamente, policiais civis saíram em diligências e conseguiram em identificar os autores e esclarecer os crimes.

Um dos suspeitos é um adolescente de 15 anos, tendo sua oitiva reduzida a termo e entregue aos responsáveis. Conforme a Polícia Civil, o outro acusado foi autuado em flagrante por furto qualificado e corrupção de menores. Os bens furtados pelos autores foram recuperados e entregues às vítimas.