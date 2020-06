Polícia apreende maconha e skank na Fronteira

Tamanho do texto

Caso aconteceu na quarta-feira

Polícia Militar do 4º BPM apreendeu 1.484 kg de maconha, 10 kg e 700 g de skank e, ainda, apreendeu 3 veículos em Ponta Porã, na quarta-feira (10).

De acordo com os policiais após denúncia que, em uma residência localizada no bairro Residencial Ponta Porã, estaria escondida grande quantidade de droga. Na residência os agentes encontraram três veículos sendo que um deles (Honda-Civic) estava com placas clonadas.

Os policiais revistaram o interior do automóvel, bem como os outros dois que estavam no local, sendo localizados vários tabletes de maconha e Skank. Foram apreendidos 1.474 quilogramas de maconha dispostos em 1.693 tabletes envoltos em fita adesiva e plástico filme e 10 kg e 700 g de droga conhecida como Skank (maconha sintética) também dispostos em tabletes.