Pescador é flagrado durante Piracema e foge

Divulgação/PMA Embarcação e apetrechos foram apreendidos

Polícia Militar Ambiental de Miranda surpreendeu um pescador no rio Miranda, nas proximidades da ponte de concreto da BR 262 na altura do Km 574, na região do povoado de Salobras, durante a piracema, nesta quarta-feira (15).

Os policiais realizavam fiscalização preventiva, na operação piracema e avistaram uma embarcação onde estava um homem, que de longe avistou a fiscalização, ancorou à margem do rio e empreendeu fuga na mata. Apesar de diligências, o homem não foi encontrado.

Na embarcação foram encontrados diversos exemplares de pescados frescos da espécie Pacu sem as vísceras. Foram apreendidos: um barco, um motor de popa, dois remos de alumínio, um tanque de combustível e 10 exemplares de pescados da espécie Pacu, pesando 18 kg, que além de terem sido capturados no período proibido, vários exemplares ainda apresentavam-se em tamanho inferior ao permitido por Lei.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, que investigará a autoria do crime. Com a identificação existente na embarcação e os registros do motor de popa, a PMA tentará identificar o pescador. Se identificado, ele responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Há também previsão de multa administrativa de R$ 700 a R$ 100 mil. Aliás, como não foram encontrados petrechos de pesca na embarcação, a equipe da PMA suspeita que o infrator havia retirado os peixes de petrechos ilegais que armara no rio.