Para fugir de sequestro motorista de APP pula de carro

Google Street View/Reprodução Depac Piratininga

O motorista de aplicativo de 38 anos, conseguiu fugir de um sequestro-relâmpago em Campo Grande, no início da noite de segunda-feira (4). Ele foi abordado por duas pessoas sendo uma delas de bicicleta.

A vítima relatou para a polícia que tinha acabado de fazer uma corrida até o Aero Rancho e aguardava outra chamada, quando um homem se aproximou dele em uma bicicleta. O ciclista passou rente ao carro da vítima e a agrediu com um murro no rosto. Logo depois outro homem entrou pela porta do passageiro e apontou uma arma para o motorista, anunciando o assalto. Ciclista abandonou a bicicleta e entrou no banco de trás do carro.

Durante o sequestro o motorista foi obrigado a dirigir até o Caiobá, enquanto um dos ladrões conversava ao telefone com uma pessoa que ele chamava de ‘padrinho’. Após dar voltas pelo Caiobá, eles voltaram ao Aero Rancho e o motorista decidiu pular do carro em movimento e fugir correndo. Os assaltantes tomaram a direção do veículo e o motorista de aplicativo conseguiu contatar o patrão e fazer o bloqueio da ignição do carro.

Carro da vítima foi encontrado perto do Hospital Regional, com as portas abertas e faróis acesos. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.