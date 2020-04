Mulher assassinada pelo ex tinha medida protetiva

O Pantaneiro Caso aconteceu na tarde de sexta-feira; autor segue foragido

Ariadini de Oliveira Molina, 26 anos, foi assassinada pelo ex-marido, Reinaldo Dei Carpes Rocha, 39 anos, com tiro. Caso aconteceu na tarde de sexta-feira (04), Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. A vítima já havia registrado boletim de ocorrência e solicitado medidas protetivas. O motivo do crime foi o fim do relacionamento e o autor havia prometido dar um tiro na vítima.

O casal tinha um casamento instável, com idas e vindas. Ariadini chegou a denunciá-lo anteriormente, também pediu medidas, mas em seguida revogou tais medidas e voltou a morar com ele. No entanto, no início deste ano voltaram a se separar, segundo a delegada Joilce Ramos Silveira, Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

Segundo informações policiais a suspeita é que o homem descobriu que contra ele havia mandado de prisão por conta de um homicídio que participou e, por este motivo, decidiu ir morar na fazenda, para ficar foragido. A vítima supostamente teria se recusado a ir com ele e este pode ter sido o motivo da separação. Desde então, ela passou a ser ameaçada. “Ela pediu medidas protetivas no último dia 12 de março, porque ele ameaçou dar um tiro nela”, explicou Joilce.

Uma testemunha contou que depois de servir almoço aos filhos e se alimentar, ela cochilou em uma cadeira do lado de fora da casa, quando acordou assustada com a chegada de Reinaldo, que estava armado. Ela viu o homem perguntar por Ariadini e logo em seguida ouviu um tiro. O autor fugiu e ainda não foi localizado.