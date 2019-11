Morte de PMA foi por conta de desavença

Tamanho do texto

Divulgação/O Pantaneiro Jurandir Miranda

O inquérito policial civil instaurado para investigar as circunstâncias do homicídio que vitimou o Policial Militar Ambiental, Jurandir Miranda, e apontou seu colega de farda Izaque Leon Neves como autor do crime. A polícia militar também instaurou inquérito policial militar para apurar os fatos.

Segundo a investigação, foi apontado que através de testemunhas e familiares do autor e da vítima, que eram notórias as desavenças entre os dois, inclusive com punição para ambos na Justiça Militar.

Conforme o delegado Jackson Frederico Vale, Izaque em interrogatório, esclareceu que há dois anos passou a ter desavenças com o cabo Jurandir, em razão deste não ter respeitado o casamento do soldado, enviando diversas mensagens de texto para o celular de sua esposa.

Izaque teria informado que Jurandir acabou tendo um relacionamento com sua esposa o que resultou na separação do casal. No entanto, o interrogado afastou qualquer possibilidade de crime passional e apresentou versão de que Jurandir teria ido ao seu encontro para matá-lo, pois já teria sido ameaçado pela vítima, levando-o à rápida reação de se defender realizando vários disparos de arma de fogo.

Não foi possível concluir a razão da vítima ter ido ao encontro do autor, onde exercia atividade secundária em uma lanchonete. Não se sabe se o cabo teria ido ao local para afrontar Izaque, contudo, em nenhum momento Jurandir teria feito menção de sacar sua arma, que estava guardada em uma bolsa que carregava.