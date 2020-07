Morador de rua em Bonito reencontra família em Florianópolis

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Reencontro aconteceu de forma virtual

Um idoso de 63 anos, que era morador de rua, no município de Bonito, vai reencontrar a família. Com problemas cognitivos, Cesar Borba era considerado desaparecido desde 2000 e só conseguiu reencontrar a mãe, os irmãos e os tios graças ao trabalho de investigação da Polícia Civil de Bonito, cidade onde o homem vive em situação de rua desde maio deste ano. O reencontrou com os familiares foi por meio de videochamada realizada na terça-feira (21).

Foram 20 anos de procuras, sendo encerrado por meio de um trabalho da Polícia Civil, com o Centro de Referência em Assistência Social (Creas) de Bonito. Conforme a polícia civil, Cesar só sabia o próprio nome e o nome da mãe. Durante as investigações, a polícia encontrou uma sobrinha vivendo na capital de Santa Catarina. A mulher relatou que, em razão da saúde do tio, ele tinha hábito de fugir de casa, mas nunca ia para longe.

Ela contou ainda que diversas ocorrências foram registradas na Polícia Civil de Santa Catarina após o desaparecimento do homem. Buscas foram feitas, mas pistas sobre o paradeiro do tio nunca foram encontradas. Até que surgiu a ligação de Bonito.

Depois do reencontro, Cesar Borba é assistido pela Prefeitura de Bonito enquanto a Polícia Civil e Assistência Social do município providenciar o retorno dele retorno para Florianópolis.