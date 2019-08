Marido adquire dívida e mulher vira ‘mula’ do tráfico

Divulgação/Choque Além de Erica três envolvidos foram presos

Erica Silva Oliveira, 23 anos, foi presa após o seu marido ter contraído dívidas dentro do presídio, e ela ter que realizar o transporte de entorpecentes sem receber nada. Ela foi presa na última terça-feira (20), no Bairro Amambai, em Campo Grande. Além de Erica foram presos Carlos Eduardo Amaral, de 19 anos, Paulo Ricardo Oliveira de 20 anos, e Jefferson da Silva de 32 anos, envolvidos no ‘esquema’.

Divulgação/Choque Entorpecente seria levado para o interior de MS e para SP



Ela foi flagrada pelos policiais do Batalhão de Choque em carro de aplicativo com cocaína e maconha. Ao ser abordada, Erica relatou que estava indo em outro endereço buscar maconha para fazer o transporte da droga para Aparecida do Taboado e para São Paulo, e que não estaria recebendo nada pelo serviço.



Questionada ela relatou que seu marido tinha adquirido várias dívidas dentro do presídio e que estava sendo cobrado e haviam feito ameaças de morte a seus filhos, caso não realizasse o transporte da droga.