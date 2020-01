INCRA/MS denúncia nova forma de estelionato

Reprodução/ MS Órgão alerta para que não haja novas vítimas do crime

Foi descoberto um novo tipo de estelionato em Mato Grosso do Sul, onde pessoas estão se passando por servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/MS), para oferecer serviços como a regularização de assentamentos. Há relatos de que foi cobrado R$ 2,5 mil para a regularização de um assento, onde o golpista fugiu com o dinheiro, após enganar a vítima, no início de janeiro.

Em todo o estado, existem aproximadamente 196 assentamentos que carecem do trabalho do INCRA. A denúncia foi feita pelo próprio órgão, quando tomou conhecimento das fraudes, o último relato veio do assentamento Barra Nova, no município de Sidrolândia, a 64 km de Campo Grande.

O superintendente do Incra-MS, Antônio de Castro Vieira, afirmou ter ciência do caso pelo presidente da associação de assentados nesta semana, indo ao local para conversar pessoalmente com os ocupantes dos assentamentos que não existe nenhum tipo de cobrança pelos serviços do órgão.

Uma nota também foi publicada pela assessoria do presidente, onde foi reforçado que todos os procedimentos realizado pelo Incra são gratuitos e que os assentados denuncie assim que forem vítimas desses estelionatários ao Incra ou Polícia Federal.