Idoso preso após agredir policial

Google Street View/Reprodução Delegacia Regional de Polícia de Naviraí

Um idoso de 64 anos acabou preso, após ser flagrado dentro de uma residência vazia e agredir um policial militar. Caso aconteceu neste domingo (12) em Naviraí. O acusado estaria morando na casa.

O dono da casa foi até a residência para fazer reparos, mas ao chegar no local encontrou o idoso morando. Segundo o boletim de ocorrência na casa já havia uma cama, televisão e mudas de roupas.

Quando a equipe policial chegou ao local, o idoso ficou agressivo e chegou a fazer ameaças com uma faca em mãos. Ao ser contido acabou agredindo um policial com soco no rosto. O idoso foi preso e encaminhado para a delegacia de Naviraí. Caso foi registrado e ele deve responder por ameaça, resistência e esbulho possessório.