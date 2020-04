Idoso é encontrado em avançado estado de composição

Olimar Gamarra/ Rio Brilhante em Tempo Real PM e carro da funerária em frente a residência do idoso

O idoso Cirilo de Moura Maia, 69 anos, foi encontrado morto com corpo já em estado de decomposição, em sua residência, localizada no bairro Benedito Rondon, em Rio Brilhante.

Vizinhos e amigo do idoso resolveram ir até a casa da vítima, após notarem seu sumiço. Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, ao chegarem no local encontraram o corpo em estado de decomposição no piso da sala da casa. Cirilo era aposentado e morava sozinho. O caso foi registrado na delegacia do município e o corpo encaminhado para o necrotério local para determinar as causas da morte.