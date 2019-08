Homicídio na Gameleira é esclarecido

Divulgação/Polícia Civil Crime foi esclarecido nesta quarta-feira (28)

O interno Gedilson de Souza, 28 anos, que cumpria pena por tráfico de drogas, foi encontrado pelos agentes, no dia 14 de junho, em uma das celas do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, com duas vértebras do pescoço fraturadas e já sem vida. A vítima dividia o local com mais 15 detentos.



Durante as investigações realizada pelos policiais civis descobriram que o colega de cela da vítima, Franquilin Vieira de Carvalho, 48 anos, ao tentar imobilizar Gedilson, foi mordido no braço esquerdo e o derrubou ao solo, quando foi novamente mordido, desta vez no pé direito.



Com a vítima já imobilizada e caída no chão, o acusado pisou no pescoço do companheiro de cela, causando fraturas em duas vértebras e por consequência a morte de Gedilson. Conforme a assessoria da Polícia Civil, os policiais desconfiaram do preso, que foi condenado a 18 anos de prisão por estupro, porque ele apresentava queimaduras no braço e pé.



Após entrar em contradições durante o interrogatório realizado nesta quarta-feira, o acusado acabou confessando o crime e disse que queimou as mordidas para tentar cauterizar os ferimentos. Franquilin foi indiciado por homicídio simples e segue preso à disposição da Justiça.