Homem é preso por abusar de “cadela”

Divulgação/PMA Foto ilustrativa

Na terça-feira (12) em Jardim, um homem de 52 anos foi preso, após ser flagrado pelado com uma cadela, o suspeito de praticar zoofilia contra o animal. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito pegou o animal e o amarrou em sua residência, o qual o quintal é dividido com uma mulher.

A mulher chegou em casa, viu que o autor estava pelado com a cadela em um colchão. O homem estava segurando o animal pelas cordas no pescoço, relatou. A mulher então foi até o local, onde retirou o animal do colchão. E mais uma vez a cena se repetiu, a senhora notou que sua cadela havia sumido novamente e foi até a residência do sujeito. E encontrou sua cadela trancada em um quarto. Ela novamente retirou o animal do local e acionou a Polícia Militar. De acordo com a Polícia Militar o crime prevê pena de dois a cinco anos de prisão.