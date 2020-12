Homem é preso com escavadeira furtada

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na quinta

Nesta quinta-feira (10) os policiais civis da Delegacia de Água Clara recuperaram uma escavadeira furtada, avaliada em R$ 125 mil. A máquina, furtada no dia 14 de novembro, estava sendo oferecida para venda pelo suspeito que já havia se declarado inocente na Delegacia.

O suspeito do crime de 63 anos, que já havia sido reconhecido por duas testemunhas, mas negava veementemente a prática do crime, foi encontrado hoje na posse do veículo tentando negociá-lo por R$ 70 mil.

Acusado já havia sido indiciado pela prática do furto, visto que, conforme testemunhas, havia entrado no pátio da empresa vítima, colocado sua bicicleta na pá da escavadeira e levado a mesma do local. Segundo a Polícia Civil, mesmo após ser reconhecido, sem sombra de dúvidas, pelas testemunhas, o suspeito havia dito em depoimento formal que "morreria negando" a prática do crime.

Quase um mês após o fato, o suspeito foi encontrado tentando vender a máquina por R$ 70 mil, sendo então conduzido à Delegacia para os procedimentos legais e devolução do equipamento à empresa.