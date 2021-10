GOI cumpre três mandado de prisão na Capital

Grupo de Operações e Investigações (GOI), cumpriu três mandados de prisão em Campo Grande. Foram presos L.H.F.A., 25 anos, M.S.M., 33 anos e D.L.B., 37 anos.

Após receberem informações de que havia um indivíduo com mandado de prisão pelo crime de Roubo Qualificado, no Bairro Vila Centenário, os policiais civis foram até o local, localizaram L.H.F.A. e o prenderam. De acordo com a Polícia Civil, posteriormente, os policiais prenderam M.S.M., no Jardim Aero Rancho. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por receptação. E por último, na região central de Campo Grande, foi preso D.L.B., condenado por roubo qualificado.