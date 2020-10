Garras apreende grande quantidade de munições

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na Capital após denuncia anonima

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros (Garras), apreendeu grande quantidade de munições no bairro Aero Rancho. Ao todo foram apreendidos 43 kg de munições de fuzil calibre 762, diversas porções de maconha e cocaína e R$ 500 em dinheiro trocado

Segundo as informações , após denuncias sobre o comércio ilegal de munições que abastecem os grandes centros do Brasil, policiais da conseguiram abordar um veículo GM Corsa Sedan, cor branca, em um Posto de Combustíveis no Bairro Santa Felicidade, em Campo Grande, e localizaram uma caixa de papelão contendo diversas munições de fuzil, calibre 762.

A investigação, que é um desdobramento da Operação Hórus e teve início há alguns dias. De acordo com a Polícia Civil, um jovem de 25 anos assumiu a propriedade das munições e, após revista pessoal foi encontrado no bolso de sua bermuda uma porção de cocaína que ele disse que se tratava de droga voltada para a venda e que inclusive em sua residência havia mais porções da mesma droga.

Os investigadores foram até a sua residência, onde apreenderam mais drogas, além de petrechos voltados para o comércio de entorpecente. Acusado foi recolhido em uma das celas do Garras onde aguarda Audiência de Custódia que deve ocorrer nesta quinta-feira, e responderá pelos crimes de Tráfico de Drogas e Comércio de Armas.