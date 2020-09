Fumaça vinda do Pantanal interdita rodovia

Divulgação/PRF Caso aconteceu no último domingo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), liberou

na noite de domingo (28) o tráfego sentido Campo Grande - Corumbá, na BR-262. O local foi interditado após ser tomado de fumaça das queimadas do Pantanal e um acidente acabou tendo uma vítima fatal na região.

De acordo com a PRF, “às 18h40, a interdição passou de total para parcial com pare/siga. Em razão da melhora nas condições de visibilidade , a pista foi totalmente liberada às 20h45”.

Além da interdição, um acidente, possivelmente motivado pela fumaça, também foi registrado. “A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente do tipo colisão frontal, entre um caminhão e uma carreta, no km 675, da BR-262, por volta das 8h50, em Corumbá (MS). O condutor, de 50 anos, do caminhão, veio a óbito no local. O condutor da carreta saiu ileso”, diz a nota da PRF.