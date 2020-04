Frota de caminhões é apreendida com dois mil cigarros

Tamanho do texto

Divulgação Cigarros estavam em três caminhões

A Polícia Federal e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (03), em Naviraí, apreendeu uma frota com três caminhões carregados com aproximadamente 2 mil caixas de cigarro.

Apreensão ocorreu na região do Porto Caiuá, distrito pertencente a Naviraí/MS, quando indivíduos foram surpreendidos por policiais federais e policiais militares atuando na Operação Hórus.

Divulgação Ação aconteceu nesta sexta-feira

Os indivíduos que se preparavam para transportar as cargas ilícitas conseguiram fugir, embrenhando-se na vegetação existente no local, contudo os policiais conseguiram apreender os veículos carregados de cigarros contrabandeados.

Conforme a nota a Polícia Federal, trata-se de mais uma ação conjunta das forças de segurança, as quais vêm buscando desestruturar financeira e logisticamente as organizações criminosas, não diminuindo o ritmo dos trabalhos, nem com o enfrentamento à atual crise de saúde pública.