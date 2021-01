Foragido é flagrado sondando comércios

Divulgação/ POLÍCIA CIVIL Assim que o suspeito visualizou o carro do delegado, saiu correndo em disparada

Em Ribas do Rio Pardo (MS), a Polícia Civil, através do Setor de Investigações Gerais (Sig) de Ribas do Rio Pardo, prendeu um homem, de 23 anos, que estava evadido do sistema prisional desde novembro do ano passado.

O Sig recebeu várias ligações anônimas que diziam haver um indivíduo na Avenida Aureliano Moura Brandão, em atitude bastante suspeita, sondando comércios e postos de gasolina para possível realização de assaltos. De acordo com a assessoria, logo após as denúncias, o delegado de Polícia, que passava nas proximidades, visualizou o suspeito, e o reconheceu como uma das pessoas que estava , há meses, sendo procurada pela Polícia Civil, pois se encontrava evadido do presídio.

Assim que o suspeito visualizou o carro do delegado, saiu correndo em disparada e foi perseguido, a pé, pela Autoridade Policial, por várias quadras, até que conseguiu sumir em meio a um terreno baldio, na Rua Julio Lorenzoni. As buscas continuaram e o delegado obteve a informação de que o suspeito correu novamente sentido Avenida Aureliano Moura Brandão. A população forneceu apoio à Polícia Civil, inclusive possibilitando o transporte via motocicleta para o alcance do foragido.

Na Avenida Moura Brandão, as perseguições continuaram, até que o indivíduo foi alcançado e contido pelo delegado. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à unidade policial local, devendo permanecer custodiado em uma das celas da delegacia. O autor possui grande ficha criminal e estava cumprindo pena por tráfico de drogas e associação criminosa.