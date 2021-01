Foragido de Minas Gerais é encontrado em Campo Grande

Divulgação/Policia Civil

O homem, de 29 anos, encontrava-se trabalhando, quando foi abordado. Ele tentou mentir o nome, porém ao ser questionado sobre o nome de sua genitora foi confirmado seu verdadeiro nome. Em ato contínuo, o foragido tentou empreender fuga do local, sendo contido e algemado.

Policiais civis do GOI (Grupo de Operações e Investigações ) prenderam o foragido da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, condenado a oito anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A equipe tomou conhecimento do possível paradeiro do foragido, em uma barbearia no bairro Taquarussu, e deslocou até o endereço onde manteve vigilância por algum tempo até que se conseguiu confirmar as características do procurado. De acordo com a assessoria, em seu veículo foi encontrado um documento falso com sua foto. O foragido foi entregue na Depac Cepol onde se encontra à disposição da justiça.