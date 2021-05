Ex-deputado Coronel Ivan é preso em flagrante por extorsão

Higa/Arquivo ALEMS José Ivan de Almeida, conhecido como Coronel Ivan

Ex-deputado estadual e ex-comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), José Ivan de Almeida, conhecido como Coronel Ivan, foi preso na manhã desta quarta-feira (26) por chefiar um esquema de extorsão contra pessoas em Campo Grande.



Prisão em flagrante aconteceu quando o autor estaria cobrando uma "dívida". Ação ocorreu por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), junto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).



Além de Ivan, outras duas pessoas que participavam do esquema de agiotagem também foram presas. Conforme as informações preliminares a organização criminosa seria chefiada pelo Fahd Jamil. O coronel foi preso em flagrante e encaminhado para a sede do Garras.