Esquema de disque-droga é desarticulado em Campo Grande

Divulgação/Polícia Civil Caso aconteceu após investigação

Um esquema de disque-droga foi desarticulado pelos policiais da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), na tarde de quarta-feira (17), no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande,

Após investigação um homem e uma mulher que exploravam o tráfico de drogas na modalidade de disque-entrega. Os policiais apreenderam 7 porções de cocaína e 1 porção de maconha. Conforme a Polícia Civil, na ação também foi apreendido dinheiro fruto do comércio ilícito de entorpecentes e balança de precisão.

A suspeita, de 28 anos, confessou o envolvimento no tráfico e o suspeito, de 30 anos, afirmava ser apenas usuário, o que não condiz com as provas colhidas pela equipe Especializada, e ambos acabaram detidos logo após realizar uma venda de entorpecente.

O autor já possui passagem por tráfico de drogas (2016), ocasião em que foi preso pela Denar e a autora possui passagens por tráfico de drogas no Estado do Acre e possuía um mandado de prisão preventiva de tráfico de drogas em aberto. Eles responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.