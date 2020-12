Em novembro, Deam atendeu 1025 mulheres vítimas de violência

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Coletiva na Deam

“É muito importante que toda mulher vítima de crime sexual ou violência doméstica procure uma delegacia de polícia para o registro do boletim de ocorrência”, ressaltou a delegada. “Ainda que a gente verifique que três vítimas possuíam medidas protetivas, talvez se as outras tivessem, elas não estariam mortas”, relatou a delegada Anne Karine Sanches Trevizan, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande (Deam), ao divulgar o balanço até o dia 11 de dezembro de 2020.

Até a data de hoje, dia 11 de dezembro de 2020, 31 mulheres foram mortas em razão de sua condição de sexo feminino em todo o estado, ultrapassando os dados referentes a todo o ano de 2019, que contou com um total de 30 feminicídios em Mato Grosso do Sul. Conforme a Polícia Civil, apenas em novembro, a Deam registrou 678 boletins de ocorrência na capital, realizou 30 prisões em flagrantes e outras 15 em cumprimento de mandados de prisão. Somente no último mês, a Especializada atendeu 1025 pessoas. A Deam não parou o atendimento em nenhum momento durante a pandemia e reforça o compromisso na luta contra a violência de gênero.