Dupla é presa por tráfico de drogas

Google Street View/Reprodução Depac Piratininga

Após receberem denúncia anônima de ponto de comercialização de drogas, na Rua Acauã, Jardim Tijuca, em Campo Grande, o Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil, prendeu duas pessoas por tráfico de drogas.

Durante a abordagem aos indivíduos que estavam no local, uma pessoa empreendeu fuga em uma bicicleta, sendo logo localizado em sua residência no mesmo bairro. Samuel da Silva André que estava no ponto de venda de drogas, a quantia de R$ 20 em dinheiro e 17 porções de pasta base em um tijolo da mureta logo abaixo do local onde o mesmo estava sentado, sendo que com Carlos Henrique Santos Assunção foi encontrado uma porção de cocaína e no quintal da residência a quantia de R$ 100 em dinheiro, que o mesmo teria jogado momentos antes de sua prisão. Após a prisão os autores foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) da Vila Piratininga.