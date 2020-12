Delegados são agraciados com o “Título de Cidadão Campo-grandense”

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Delegados são do estado de São Paulo

Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul são agraciados com o "Título de Cidadão Campo-grandense", Pela Câmara Municipal.

Receberam o título os Delegados Marcelo Renato Rodrigues de Lima Alonso, Márcio Rogério Faria Custodio, Natanael Costa Balduino e Claudio Graziani Zotto, conforme a Polícia Civil. “Este título é entregue para pessoas que não são nascidas na cidade, mas que abraçaram a capital com muito amor e dedicação. É de extrema importância reconhecer as pessoas que se dedicaram e ainda dedicam suas vidas para o desenvolvimento de nossa cidade. Essa é maior honraria do Poder Legislativo aos inestimáveis serviços prestados pelas personalidades ao município”, enfatizou Delegado Wellington.