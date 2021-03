Comerciante é presa por suspeita de vender placas de fixação de linhas de trem

Diovulgação/PCMS Objetos estavam em um ferro velho no Parque do Lageado Diovulgação/PCMS Objetos estavam em um ferro velho no Parque do Lageado

Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), após identificar e prender em flagrante indivíduos que vinham furtando grampos e placas de fixação das linhas de trem, prendeu uma comerciante de 37 anos, pela venda.



De acordo com a Polícia Civil, os agentes iniciaram as investigações buscando identificar receptadores e, nesta segunda-feira (15), prendeu a mulher. A acusada tem passagens por furto, que mantém uma empresa de recicláveis clandestina.



No local, um ferro velho no Parque do Lageado, foram apreendidos 66 grampos que ainda não haviam sido comercializados. Ela contou aos policiais que pagava R$ 0,80 por unidade. Ela foi conduzida e responderá pelo crime de receptação qualificada.