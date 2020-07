Comerciante é multado em R$ 37,5 mil por desmatamento

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Caso aconteceu em Bela Vista

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Bela Vista multou um comerciante de 63 anos, em R$ 37,5 mil por desmatamento e exploração de madeira ilegalmente em 102 hectares de vegetação nativa.

Segundo a PMA, a supressão ilegal de 120 hectares de vegetação nativa de cerrado foi levantada por imagem de satélites e já estava com plantio de pastagem. Foi utilizado aparelho de GPS para aferição da área alterada. A área fora desmatada entre os anos de 2016 e 2017 e foi verificado que parte da madeira e galhadas provenientes da vegetação retirada ainda se encontrava no local. As atividades foram interditadas.

Acusado também responderá por crime ambiental com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. O autuado também foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.