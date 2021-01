Casal de assaltantes é preso em flagrante

Divulgação/Policia Civil

Um casal foi preso em flagrante, uma mulher, de 19 anos, e um homem, de 26, suspeitos de terem cometido um roubo na Rua Voluntário da Pátria, no bairro Vila Piratininga, em Campo Grande.

A polícia Civil, através do Grupo de Operações e Investigações (Goi), foi acionada para atender a ocorrência de um roubo à residência, em que as vítimas teriam sofrido ferimentos por objetos cortantes ao terem reagido, foram realizadas diligências pela região e próximo ao local foram localizados um homem e uma mulher com as características repassadas pelas vítimas.

O casal foi preso em pelo crime de roubo qualificado e conduzido à Delegacia Especializada de Repressão à Roubos e Furtos (Derf). De acordo com a polícia civil, no momento da abordagem foi constatado que os suspeitos portavam armas brancas, que foram subtraídas da residência.