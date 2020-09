Caminhonete ‘recheada’ com maconha é apreendida

Divulgação/PRF Caso aconteceu no último domingo

Durante fiscalização na BR-163, em Rio Brilhante, neste domingo (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 645 Kg de maconha.

Os policiais abordaram uma caminhonete GM/Montana, com placas de Belo Horizonte/MG. Após vistoria no veículo, os policiais localizaram os entorpecentes na carroceria da caminhonete. De acordo com a PRF, o motorista confessou o crime e relatou que pegou a droga em Coronel Sapucaia, e levaria até Belo Horizonte/MG. O condutor foi preso juntamente com a droga e o veículo e encaminhado para a Polícia Federal de Rio Brilhante.