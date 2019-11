Briga generalizada termina em morte

Tamanho do texto

Google Street View/Reprodução Depac Piratininga

Uma briga generalizada termina com a morte de uma jovem de 20 anos, na madrugada de domingo (3). Caso aconteceu durante uma festa no bairro Universitário, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vitima foi atingida com a garrafa, durante a briga. As causas do desentendimento generalizado estão sendo apurados pela polícia.

A jovem chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu e morreu. O Grupo de Operações e Investigações (GOI) já tem um suspeito e faz diligências para encontrá-lo.

Caso foi registrado Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga e segue sob Investigação.