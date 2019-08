Assaltante agride mulher com tapa na cara

Tamanho do texto

Divulgação Caso foi registrado na Depac Piratininga

Uma mulher de 31 anos foi assaltada neste sábado (31), no Bairro Coopharádio, em Campo Grande. Além de levar a motocicleta o bandido ainda agrediu a vítima com tapas no rosto.

A mulher foi surpreendida quando estava a caminho de uma uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O assaltante estava armado e a abordou enquanto passava pelos redutor de velocidade.

O ladrão desferiu tapas no rosto da vítima e levou sua motocicleta e todos seus pertences. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.