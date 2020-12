Adolescente é apreendido por suspeita de homicídio

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Vítima morreu após ficar internado por 15 dias

Setor de Investigações Gerais da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana solucionou o crime de Homicídio ocorrido no Distrito de Taunay, na cidade de Aquidauana no último sábado (12). A vítima de 35 anos estava em um bar localizado no Distrito, quando foi atingido por golpes de faca na região das costas, pescoço e cabeça, por um adolescente de 16 anos.

Após o ataque o autor evadiu-se do local, sendo a vítima socorrida e encaminhada, ainda com vida, para Santa Casa de Campo Grande, local em que veio a óbito no dia 15 em decorrência dos ferimentos sofridos, conforme a Polícia Civil. Após diligências, o autor foi identificado como o adolescente. Ele foi encaminhado para Delegacia de Polícia, local em que prestou declarações e será prontamente encaminhado ao Ministério Público local para providências.