Acusado de homicídio é preso em Naviraí

Um homicídio ocorrido no dia 10 de junho, na Rua Antenor Feliz Rodrigues, no Conjunto Habitacional Odercio N de Matos, em Naviraí, quando um indivíduo efetuou disparos contra a vítima Cicero Adriano de Oliveira (27), que veio a óbito no local, foi esclarecido pelos policiais civis da Delegacia do município.

Segundo a Polícia Civil a equipe de investigação imediatamente iniciou as diligências visando esclarecer o crime e identificou o suspeito. Diante dos indícios, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, o qual já havia sido condenado em 2013 pela prática de outro homicídio.

O Poder Judiciário deferiu o mandado, o qual foi cumprido nesta quinta-feira (9). O suspeito foi indiciado pela prática do crime de homicídio.