Acusado de homicídio é preso em Jardim

Divulgação/PCMS Viatura PCMS

Primeira Delegacia de Polícia Civil de Jardim, cumpriu na manhã do dia 20 de setembro um mandado de prisão expedido em desfavor de E.D.A. de 28 anos, pelo crime de homicídio na forma tentada ocorrido na madrugada anterior (19).

Na ocasião, autor e vítima se encontravam em uma conveniência, quando em um determinado momento o autor saiu e voltou para comprar mais bebida quando aproximou-se da vítima e o atingiu na região do abdômen com dois golpes de faca. Conforme a Polícia Civil, o autor já foi casado com a atual esposa da vítima que presenciou os fatos. Após isso o autor evadiu-se do local e após a elaboração da ocorrência a Autoridade Policial representou pelo pedido de Prisão Temporária do mesmo.

A equipe do Setor de Investigações Gerais localizou o autor em uma fazenda nas imediações da cidade onde foi cumprido o mandado de prisão e encaminhado ao Estabelecimento Penal Masculino Máximo Romero onde permanece a disposição da justiça.