Ação conjunta tem mandado de prisão em MS

Divulgação/PCMS Caso aconteceu nessa madrugada

Em um ação conjunta dos policiais civis da Delegacia de Caarapó com a Judiciária de São Paulo, cumpriu um mandado de prisão preventiva de indivíduo de 31 anos. Caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (14).

O autor foi indiciado por liderar organização criminosa, pelo delito de homicídio qualificado além de tráfico de armas de fogo. Ele era um dos principais alvos da operação. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso pela equipe de policiais locais, no momento em que se escondia em uma quitinete na região central do município. A equipe composta por investigadores, escrivães e do delegado titular da unidade localizou o suspeito após uma série de diligências realizadas nos últimos dias.

As demais diligências da operação foram realizadas no Estado de São Paulo, local em que foram cumpridos 20 mandados de busca, sendo 17 no município de Valparaíso, 01 no município de Mirandópolis e um em Araçatuba. Além de 4 (quatro) mandados de prisões preventivas, sendo apreendidos: 1 revólver calibre .44, com sete munições integras do mesmo calibre, treze munições integras de calibre .38, quatro cartuchos íntegros de calibre .36; Três celulares; Uma balança de precisão; 80 microtubos vazios; Três porções de maconha; Petrechos para recarregar munições. Ao todo, foram mobilizados 80 policiais civis, canil da polícia militar e 20 viaturas.