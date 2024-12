Homem é ferido a tiros pelo ex-companheiro de namorada em Campo Grande

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação O caso foi registrado na DEPAC CEPOL como homicídio simples de forma tentada

Divulgação

O caso foi registrado na DEPAC CEPOL como homicídio simples de forma tentada

A polícia foi acionada na madrugada desta segunda-feira (30) após um homem de 27 anos dar entrada na unidade de pronto atendimento do bairro Tiradentes, em Campo Grande, com um ferimento de arma de fogo.

Segundo a vítima, ele teria se deslocado até a casa da namorada com quem tem um relacionamento recente e se deparou com o ex-companheiro da mesma que não aceita o término do relacionamento.

O suspeito, que estava em posse de uma arma de fogo, efetuou disparos em direção à vítima, que teve ferimentos na perna e não corre risco de vida. Segundo a namorada, o ex-companheiro foi com a intenção de matar a vítima.

O caso foi registrado na DEPAC CEPOL como homicídio simples de forma tentada.