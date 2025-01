Mais de 500 vagas abertas em Campo Grande; maioria não exige experiência

Viviane Freitas

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) começou o ano com 522 vagas de emprego disponíveis em Campo Grande. São 181 funções diferentes e a maioria não exige experiência, facilitando o acesso de quem busca o primeiro emprego ou uma nova oportunidade no mercado.

Entre as vagas estão armazenista, arte-finalista, balconista de farmácia, cozinheiro geral, cuidador de idosos, operador de caixa, salgadeiro, técnico mecânico e vendedor pracista. Há opções para diversos perfis profissionais.

Os interessados devem comparecer à sede da Funtrab, na Rua 13 de Maio, nº 2.773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital).

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas rapidamente. Por isso, a Funtrab recomenda que os candidatos estejam prontos para participar dos processos seletivos o quanto antes.