O que é o período fértil?

O período fértil é o momento do ciclo da mulher em que ela tem mais chances de engravidar, pois é o período próximo à ovulação e, portanto, quando o espermatozoide pode fecundar o óvulo nas trompas.

Para descobrir o dia da ovulação, há três métodos principais: observar alterações no corpo (secreção vaginal tipo clara de ovo, mudança na temperatura basal), através do calendário menstrual (subtrair 14 dias do ciclo menstrual regular, que indica a ovulação), e testes ovulação de urina vendidos em farmácias. Saiba mais sobre este assunto.

Veja ao vídeo com a explicação do especialista:

