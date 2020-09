Governador de SC é alvo de dois impeachment

Tamanho do texto

Acusados de fraudar a compra de respiradores para enfrentamento da pandemia, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL) e a vice-governadora Daniela Reinehr são alvos de dois pedidos de impeachment motivados pelas suspeitas de irregularidades na negociação envolvendo os aparelhos. Há ainda um terceiro pedido de impedimento de Moisés e de Daniela em razão da concessão de aumento salarial para os procuradores estaduais, em 2019.

Governador e vice-governadora têm negado a existência de crimes de responsabilidade fiscal em quaisquer dos casos, segundo a Agência Brasil. Nesta quarta (30) os Policiais federais e representantes do Ministério Público Federal (MPF), apreenderam diversos documentos na Casa D´Agronômica, residência oficial do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), em Florianópolis. Entre os alvos da chamada Operação Pleumon, além de Moisés, estão ex-membros do primeiro escalão da equipe de governo. Caso tramita em segredo de Justiça.