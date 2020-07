Tamanho do texto

Homem Pateta

Um menino de 12 anos, em Sorocaba, São Paulo, foi identificado como o "Homem Pateta". A casa do jovem foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Civil na sexta-feira (10). A figura do personagem era usada para ameaçar crianças na internet por meio de um aplicativos de mensagens com desafios de automutilação e suicídio.

A investigação apontou que o menino fazia amizade com crianças e falava que conhecia a família delas, onde moravam e que algo de mal aconteceria caso a criança não aceitasse o desafio proposto. As vítimas procuraram a polícia que, por meio dos celulares das crianças, chegou ao garoto.

Ele foi encaminhado à Delegacia Seccional de Sorocaba, onde foi ouvido, e disse que tudo não passava de uma brincadeira. Segundo a polícia civil de São Paulo, o caso foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude da cidade e o garoto foi liberado. O celular dele foi apreendido.

Caso seja considerado culpado pela Vara da Infância e Juventude, o menor de idade é inimputável, já que tem menos de 18 anos de idade. A pena neste caso é socieoeducativa, prevendo a possibilidade de privação da liberdade, com limite de até três anos. Ele pode responder pelo crime de instigação a suicídio e ameaça.