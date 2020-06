Coronavírus: Brasil já tem 7.764 leitos de UTI

PMC Novos leitos foram habilitados no Brasil.

Em combate ao coronavírus (Covid-19) o Ministério da Saúde já investiu R$ 1,1 bilhão para custear esses leitos. Do total, 241 são pediátricos. Na última quinta-feira (4), foram habilitados mais 333 leitos. Deste total 10 deles de UTI pediátrica, ao custo de R$ 47,3 milhões. Ao todo, já são 7.764 leitos de UTI exclusivos para COVID-19 habilitados no país desde o início de abril, o que gerou um investimento imediato na ordem de R$ 1,1 bilhão.

"Essa ação fortalece o SUS e ajuda a atender as demandas das pessoas menos protegidas no interior do país também. A habilitação de leitos dá celeridade no nosso objetivo maior, que é salvar vidas, e nos permite ter um mínimo de infraestrutura necessária em leitos de UTI para cuidar corretamente dessas pessoas", destacou o Secretário de Atenção Especializada à Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte. Conforme o site do ministério, o recurso é pago em parcela única aos estados e municípios e é voltado ao custeio desses leitos pelos próximos 90 dias ou enquanto houver necessidade em decorrência da pandemia. Os repasses são feitos imediatamente após a publicação das portarias que autorizam as habilitações dos leitos no Diário Oficial da União (DOU). Os estados e municípios recebem o dinheiro mesmo que o leito não seja utilizado.

Nessa última publicação, seis estados foram contemplados: Acre (20), Alagoas (5), Bahia (77), Piauí (158), Rio de Janeiro (17) e Rio Grande do Norte (56). O Ministério da Saúde tem se empenhado em auxiliar estados e municípios a oferecer assistência adequada aos pacientes que buscam a rede pública de saúde em decorrência da pandemia. Além dos leitos, o Ministério da Saúde já entregou 94,2 milhões de Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais de saúde, incluindo máscaras cirúrgicas, máscaras N95, aventais, luvas, óculos e protetores faciais, sapatilha e toucas. A pasta também já comprou e entregou 554 mil litros de álcool em gel, 79,7 milhões de vacinas contra a gripe e 10,7 milhões de teste para diagnóstico (7,5 milhões de testes rápidos e 3,1 milhões de testes RT-PCR).