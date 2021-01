Câmara Federal têm renovação de parlamentares

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados Dez suplentes assumem cargo de deputado federal, oito deles como titulares do mandato

Após as eleições 2020, dez novos deputados federais tomaram posse, oito como titulares dos mandatos e dois como suplentes. Destes novos parlamentares, oito titulares assumem vagas deixadas por prefeitos eleitos, que renunciaram aos mandatos de deputado. Já dois suplentes assumem vagas de deputados do Rio de Janeiro que se licenciaram dos mandatos para assumir secretarias municipais da capital fluminense.

Os novos deputados federais titulares são Pedro Vilela (PSDB-AL), no lugar de JHC; Neucimar Fraga (PSD-ES), no lugar de Sergio Vidigal; Josivaldo JP (Pode-MA), no lugar de Eduardo Braide; Aelton Freitas (PL-MG), no lugar de Margarida Salomão; Vivi Reis (Psol-PA), no lugar de Edmilson Rodrigues; Milton Coelho (PSB-PE), no lugar de João H. Campos; Pedro Augusto (PSD-RJ), no lugar de Alexandre Serfiotis; e Ricardo da Karol (PATRI-RJ), no lugar de Wladimir Garotinho.

Os dois suplentes que tomaram posse no lugar de parlamentares licenciados para assumirem secretarias municipais do Rio de Janeiro são: Marcos Soares (DEM-RJ) e Otavio Leite (PSDB-RJ), que substituem os deputados licenciados Pedro Paulo (DEM) e Marcelo Calero (Cidadania).

Otavio Leite, que já foi deputado federal em três vezes, disse depois da posse que vai voltar a defender bandeiras como a causa das pessoas com deficiência, o turismo, a pequena e microempresa, a Educação Física e, sobretudo, neste momento, contribuir para o soerguimento do Rio de Janeiro.