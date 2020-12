Brasil registra 42,8 mil casos de covid-19, em 24 horas

Em 24 horas o Brasil registrou 42.889 novas infecções por covid-19 e 964 mortes, conforme os dados do Ministério da Saúde, nesta terça-feira (15).

Ministério da Saúde Dados são divulgados todos os dias

Desde o início da pandemia, 6.970.034 pessoas foram infectadas, com as quase mil novas mortes registradas por covid-19 desde ontem, o número de óbito totalizou 182.799. Ainda há 2.394 mortes em investigação. Ainda há 719.373 pacientes em acompanhamento. No total, 6.067.862 pessoas foram recuperadas. Os estados com mais mortes são São Paulo (44.282), Rio de Janeiro (23.887), Minas Gerais (10.719), Ceará (9.802) e Pernambuco (9.324). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (755), Roraima (761), Amapá (854), Tocantins (1.206) e Rondônia (1.655).

Mato Grosso do Sul, registrou 114.631 casos confirmados, 99.082 estão recuperados, 1.967 mortes, 12.943 estão em isolamento domiciliar, e 639 estão internados. Os municípios com maior número de casos novos são Campo Grande com 261, Dourados com 70, Amambai 40 e Três Lagoas com 37 novos casos.